Koki İto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki İto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki İto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koki İto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koki İto 8 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 伊藤 晃希 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koki İto Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koki İto'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koki İto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koki İto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koki İto şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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