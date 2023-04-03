Koki Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Kanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Kanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koki Kanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koki Kanda 14 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 神田 洸樹 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koki Kanda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Koki Kanda'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koki Kanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koki Kanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2021 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Koki Kanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koki Kanda şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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