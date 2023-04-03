Koki Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Kanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Koki Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koki Kanda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.