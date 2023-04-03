Koki Maruyama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Maruyama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Maruyama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koki Maruyama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koki Maruyama 4 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 丸山 嵩大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koki Maruyama Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koki Maruyama'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koki Maruyama Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koki Maruyama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koki Maruyama şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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