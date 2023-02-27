Koki Ogawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Ogawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Ogawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Ogawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Ogawa 8 Ağustos 1997 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小川 航基 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Ogawa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Koki Ogawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Koki Ogawa'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koki Ogawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Ogawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Koki Ogawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Ogawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Júbilo Iwata

14 Temmuz 2019 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2020 yılında Júbilo Iwata

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Koki Ogawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Ogawa şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Koki Ogawa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Toko Gakuen HS

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 14 Aralık 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 15 gol atmıştır.

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