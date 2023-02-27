Koki Otani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Otani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Otani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Otani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Otani 8 Nisan 1989 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大谷 幸輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Otani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sarcle Co. Ltd. yapmaktadır. Koki Otani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Koki Otani'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koki Otani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Otani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koki Otani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Otani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2014 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2015 yılında Urawa Reds

7 Ocak 2017 yılında Albirex Niigata

9 Ocak 2021 yılında H. C. Sapporo

Koki Otani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Otani şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 48 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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