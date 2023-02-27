Koki Sakamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Sakamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Sakamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Sakamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Sakamoto 19 Ocak 1999 tarihinde ---, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 坂本 亘基 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Sakamoto Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koki Sakamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Koki Sakamoto'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Koki Sakamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Sakamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koki Sakamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Sakamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2021 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Koki Sakamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Sakamoto şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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