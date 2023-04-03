Koki Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Koki Sato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koki Sato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.