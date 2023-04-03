Koki Sato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Sato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Sato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Koki Sato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Koki Sato {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Koki Sato Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Albirex Niigata U18 futbol takımında oynamaktadır. Albirex Niigata U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Koki Sato'nin Albirex Niigata U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Koki Sato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Koki Sato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Koki Sato şuan Albirex Niigata U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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