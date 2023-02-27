Koki Tachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Tachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Tachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Tachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Tachi 14 Aralık 1997 tarihinde Suzuka, Mie şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 舘 幸希 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Tachi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koki Tachi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Koki Tachi'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koki Tachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Tachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koki Tachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Tachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Nihon Uni

20 Haziran 2019 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2020 yılında Nihon Uni

1 Şubat 2020 yılında Shonan Bellmare

Koki Tachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Tachi şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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