Koki Toyoda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Toyoda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Toyoda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Toyoda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Toyoda 11 Nisan 2003 tarihinde Mizuho, Gifu şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 豊田 晃大 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Toyoda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koki Toyoda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Koki Toyoda'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Koki Toyoda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Toyoda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koki Toyoda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Toyoda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Nagoya Grampus

Koki Toyoda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Toyoda şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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