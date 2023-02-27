Koki Tsukagawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Tsukagawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koki Tsukagawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koki Tsukagawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koki Tsukagawa 16 Temmuz 1994 tarihinde ---, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 塚川 孝輝 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koki Tsukagawa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Koki Tsukagawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Koki Tsukagawa'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Koki Tsukagawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koki Tsukagawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koki Tsukagawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koki Tsukagawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında RKU

1 Şubat 2017 yılında Fagiano Okayama

5 Ocak 2019 yılında Matsumoto Yama.

19 Temmuz 2019 yılında FC Gifu

31 Ocak 2020 yılında Matsumoto Yama.

9 Ocak 2021 yılında Kawasaki Front.

22 Temmuz 2022 yılında FC Tokyo

Koki Tsukagawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koki Tsukagawa şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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