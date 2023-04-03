Koki Uda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koki Uda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Koki Uda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koki Uda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.