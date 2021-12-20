Kokimbit ne demek, TDK'ya göre Kokimbit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kokimbit ne demek? Kokimbit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kokimbit kelimesi. Peki kokimbit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kokimbit nedir, kokimbit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKİMBİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kokimbit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kokimbit kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre kokimbit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı doğal demir sülfat

