Kokoreç Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kokoreç Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kokoreç Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kokoreç Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kokoreç Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kokoreç Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Kokoreç Ustası Maaşları

Kokoreç Ustası maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Kokoreç Ustası maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kokoreç Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9411.05

Meslek Adı :

Kokoreç Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Fast Food Hazırlayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kokoreç yapımında kullanılan bağırsakları temin etme,temizleme ve terbiye etme kokoreç şişini hazırlama ve ocağa takma ,pişirme,servis yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kokoreççi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

b) Sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak çalışma ortamını hazırlamak,

c) Kokareçi temin etmek pişirmeye hazır hale getirmek.

d) Ocağın ateş ve ısısını ayarlamak kıvamını alıncaya kadar kokoreçleri pişirmek.

e) Pişen kokoreçleri saç üzerinde ikinci bir işlem tabi tutmak (kıvamını bulması için)

f) Kokoreci satırla ince parçalar haline getirmek.

g) Kokoreci istenen pozisyonlara ayırmak

h) Kokoreç içerisine kekik kırmızı biber tuz, kimyon karışımı baharatlar katmak.

i) Kokoreci ekmek arasına koyup müşteriye sunmak

j) Dükkan ilk açılışında veya kapanışından sora ocak soğumuşsa temizliğini yapmak,

k) Eksilen malzemeleri temin etmek, temin edilmesini sağlamak,

l) Kullanılan araç gereç ve malzemelerin temizliğini yapmak m) Gerekli malzemeleri temin etmek

n) Ocağı hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirmek,

Güncel Meslek : EVET

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