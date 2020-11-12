Kokoreççi diye girdikleri dükkanın alt katı pavyon çıktı!
Esenyurt’ta Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye çok kişinin girip çıktığını gören çevredeki vatandaşların şüphesi üzerine bu durum polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri kokoreççinin alt katında pavyon olduğunu görünce gözlerine inanamadı. O anlar kameralara anbean böyle kaydedildi.
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12 Kasım 2020 Perşembe 15:26
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