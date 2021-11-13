Kokot ne demek, TDK'ya göre Kokot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kokot ne demek? Kokot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kokot kelimesi. Peki kokot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kokot nedir, kokot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOKOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kokot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kokot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kokot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşüfte



KOKOT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Parisli kokot zilzurna sarhoş.

