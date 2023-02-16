Koksal Ayaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koksal Ayaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koksal Ayaydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koksal Ayaydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koksal Ayaydin 17 Eylül 1999 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Köksal Ayaydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koksal Ayaydin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Koksal Ayaydin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1954 Kelkit Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. 1954 Kelkit Belediyespor takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Koksal Ayaydin'nin 1954 Kelkit Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koksal Ayaydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/koksalayaydin_/

Koksal Ayaydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koksal Ayaydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Koksal Ayaydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koksal Ayaydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2017 yılında Ofspor Alt

12 Eylül 2018 yılında DSİ Karadeniz

14 Eylül 2020 yılında Arhavi Spor

25 Ocak 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

Koksal Ayaydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koksal Ayaydin şuan 1954 Kelkit Belediyespor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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