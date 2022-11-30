Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu: "Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

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Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili açıklama yapan Bakan Soylu: "Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuyoruz"

Kökünü Kurutma Operasyonu kapsamında Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Merkezinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 5 yılda 941'den 271'e düştü" dedi.

"5 AYDIR SÜRDÜRÜLEN BİR OPERASYONDU"

Bakan Soylu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Uyuşturucudan hükümlü 119 bin kişi cezaevinde. Avrupa gibi uyuşturucuya teslim olmuyoruz. Hatay'da Kökünü Kurutma operasyonu gerçekleştirdik. 199 ayrı adrese Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen operasyonda baskın düzenlendi. 5 aydır sürdürülen bir operasyondu. 117 şüpheli yakalandı."

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