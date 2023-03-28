"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Emniyet güçleri uyuşturucu konusunda çok hassas ve titiz davranarak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Batman'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 137 kişi gözaltına alınırken, 93'ü tutuklandı.

YAYINLAMA
Google News
"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı

"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor. Batman'da emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 137 kişi gözaltına alınırken, 93'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, son 3 ayda düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 137 kişiden 93'ünün adli işlemlerinin ardından tutuklandığı açıklandı.

"KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU" TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

4 Ocak 2023 tarihinde İçişleri Bakanının da katılımıyla düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda kentte yakalanan 107 şüpheli şahıstan 67'sinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun ardından, vatandaşların ihbarları ve ihbar alınan alanlara yönelik yoğun saha çalışmaları neticesinde yapılan operasyonlarda; uyuşturucu madde ticaretine karışan 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 18'inin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

"Kökünü Kurutma Operasyonu" tüm hızıyla devam ediyor, Batman’da son 3 ayda 93 kişi uyuşturucudan tutuklandı

EMNİYET GÜÇLERİ TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

Son bir hafta içinde, narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin; 18 Mart 2023'te 2 şüpheli şahsa yönelik yaptığı operasyonda, 2 şeffaf pakete sarılı halde, 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildiği, 2 şahsın tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirilen açıklamada, 22 Mart günü ise torbacılık yöntemi ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 5'inin de yakalandığı ve aynı gün çıkarıldıkları mahkemece 4 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

AÇIKLAMADA, ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

"Eş zamanlı operasyonlarda yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında ise 1 kilo skunk, 10 parça satışa hazır halde 50 gram esrar, 15 adet ecstasy hap, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Bu çalışmaların devamında 23 Mart 2023 günü alınan ihbar sonrasında; narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş ve olay yerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahıs yakalanmış olup araçta yapılan aramada ise 330 gram bonzai, 22 gram metamfetamin, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan hassas terazi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Otoyola fırlayan başı boş hayvanlar kaza yaptırdı!
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Çıkan tartışma sonucu Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Şapkasında sakladığı uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu!
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Hastane yolunu kesip halay çeken şahıslar, yakayı ele verdiler!
Son Haberler
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Twitter'da sular durulmuyor! Elon Musk yeniden değişikliğe gidiyor
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Aydın'da korku dolu dakikalar! Kıyıya vurmuş ceset bulundu
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Arda Turan'a ödül! Bu akşam oyananacak Türkiye-Hırvatistan maçı öncesi ödüllendirilecek
Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Belçika'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor
Rize şehir merkezinde görünümü güzel sağlam binalar kentsel dönüşüm kapsamında hızla yükselmeye devam ediyor
Osmanlı mirası meyan şerbeti, bu Ramazan ayında da sofraların gözdesi
Osmanlı mirası meyan şerbeti, bu Ramazan ayında da sofraların gözdesi
Çok Okunanlar
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
İYİ Parti, YSK'ya müracaat ederek Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
Adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce'den çok konuşulacak sözler!
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
(YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Fatih Erbakan'ın sözleri, Temel Karamollaoğlu'nu çıldırttı! Sinirden deliye döndü: "Saçmalıyor. Bu kadar saçmalık olmaz"
Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı
Tavşanlı’da 19 öğretmen ve 39 anneye "En iyi Narkotik Polisi Anne" sunumu yapıldı
Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Vali Akbıyık şehit, Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!