Kolade Adeniji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kolade Adeniji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kolade Adeniji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kolade Adeniji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kolade Adeniji 15 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kolade Adeniji Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro-Onesports Intermediaries yapmaktadır. Kolade Adeniji, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kolade Adeniji'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kolade Adeniji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kolade Adeniji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2019 yılında Sunshine Stars

Kolade Adeniji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kolade Adeniji şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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