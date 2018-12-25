Kolay Su Böreği nasıl yapılır? Kolay Su Böreği tarifi
Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Kolay Su Böreği'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kolay Su Böreği ise merak konusu oldu. Kolay Su Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Kolay Su Böreği tarifi...
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin kıyasıya yarışacağı günün yemeği ‘Kolay Su Böreği’ oldu. Günün yemeğinin açıklanmasıyla izleyiciler Kolay Su Böreği nasıl pişirilir? Kolay Su Böreği için hangi malzemeler gerekli? Kolay Su Böreği nasıl pişirilir?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte Kolay Su Böreği malzemeleri ve Kolay Su Böreği tarifi...
KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler:
4 adet yufka
2 yumurta
2 su bardağı süt
2 çorba kaşığı yoğurt
½ su bardağı sıvıyağ
250 gr. ezilmiş beyaz peynir
100 gr. rendelenmiş kaşar peyniri
1 demet kıyılmış maydanoz
Tarifi:
Beyazpeynir,kaşarpeynir ve kıyılmış maydanozu bir kasede karıştırın.
Bir adet yufkayı yağlanmış bir fırın kabına yerleştirip,kenarlarını kaptan sarkıtın.
Ayrı bir yerde yumurta,süt ve yağı karıştırın.Kalan yufkaları iri parçalar halinde parçalayıp,yumurtalı sütlü karışıma katın.
Bu karışımın yarısını,çukur kaptaki yufkanın üzerine dökün.Ortasına harmanlanmış beyaz peynir,kaşar peynir ve maydanozu boşaltın.Üzerine kalan sütlü yufkalı karışımı koyun.Kenarlardan sarkan yufka parçalarını üzerine kapatın.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırında,üzeri kızarana dek pişirin.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.