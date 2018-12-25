Kolay Su Böreği nasıl yapılır? Kolay Su Böreği tarifi Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün ''Kolay Su Böreği'' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kolay Su Böreği ise merak konusu oldu. Kolay Su Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Kolay Su Böreği tarifi...

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