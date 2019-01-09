Kolaylı: “Gazeteciler 10 Ocak 1961’den daha iyi haklara sahip değil"

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, medya alanında kapsamlı bir değişim ve yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Medya sektörünün ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini belirten Kolaylı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basının meselelerine ve çözüm önerilerine dikkat çekti. TGK Genel Başkanı şöyle devam etti:

"10 Ocak Dayanışma Günü nedeniyle, çözüm bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde yaşanan sıkıntıların bir an önce çözülmesi, demokrasimizin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğünden basında çalışma şartlarına, meslekî standartlardan yasal düzenlemelere kadar bir dizi yenilik, geniş katılımlı çalıştaylar dizisi ile belirlenmeli ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Bilindiği gibi 10 Ocak 1961, basında çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı gündür. Bu yasa, basın emekçilerinin sigortalı çalışmasını, işten çıkarılmaları durumunda ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesini, yıllık ve haftalık olmak üzere belirlenen tarihlerde izin yapmalarını ve belki en önemlisi de gazetecilik faaliyetlerini özgürce yürütmelerini güvenceye bağlamaktaydı. Ancak günümüzde meslektaşlarımız çalışma ve yaşama şartları ile mesleki yeteneklerini geliştirme ve mesleklerini özgürce yapma imkanları bakımından 10 Ocak 1961'den daha iyi haklara sahip değildirler. Meslektaşlarımız açısından bir bayramdan da söz edemeyiz. Hep tekrarladığımız gibi 10 Ocak'lar ve 24 Temmuz'lar bizim için bayram günü değil, dayanışma günleridir.

Unutulmamalıdır ki, basın hürriyeti ve basın özgürlüğünü de kapsayan ifade özgürlüğü, çağımızda demokratik hayatın olmazsa olmazıdır. Özgür basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Halkın sesi olma görevini üstlenen bağımsız ve özgür basın, düşünce hürriyetinin de en etkili aracıdır. Çağdaş demokratik toplumlarda halkın haber alma hakkı basın ve ifade özgürlüğüyle mümkündür. Aydınlık yarınlara ulaşmak istiyorsak basının sorunlarını elbirliği ile çözümlemeliyiz. 10 Ocak Basın Bayramı'nı gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere el birliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım."

Kaynak: İHA