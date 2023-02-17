Kolbeinn Finnsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kolbeinn Finnsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kolbeinn Finnsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kolbeinn Finnsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kolbeinn Finnsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kolbeinn Finnsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kolbeinn Finnsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kolbeinn Finnsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kolbeinn Finnsson 25 Ağu 1999 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kolbeinn Finnsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kolbeinn Finnsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kolbeinn Finnsson'nin Lyngby BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kolbeinn Finnsson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kolbeinn99_/

Kolbeinn Finnssonboyu ve yaşı kaç

Kolbeinn Finnsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kolbeinn Finnsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kolbeinn Finnsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kolbeinn Finnsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mayıs 2015 yılında Fylkir

6 Şubat 2016 yılında Gron./Cam. U19

1 Temmuz 2017 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2018 yılında Brentford B

4 Mayıs 2019 yılında Fylkir

31 Temmuz 2019 yılında Brentford B

20 Ağu 2019 yılında B. Dortmund II

25 Ocak 2023 yılında Lyngby BK

Kolbeinn Finnsson kimdir

Kolbeinn Finnsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kolbeinn Finnsson şuan Lyngby BK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Íþróttafélagið Fylkir Reykjavík (-2015),
FC Groningen (2016-2018)

Kolbeinn Finnsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 22 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 20 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 11 numaralı formasıyla 15 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kolbeinn Finnsson nereli

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