"Kolda kuvvet kaybı boyun fıtığından kaynaklanabilir"

Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, boyun fıtığının özellikle ev hanımlarını etkilediğini açıkladı. Dr. Balkan "Ev işleri sırasında boyun yukarı ya da öne doğru sabitlenmiş şekilde iş görmek, perde asmak, elde bulaşık yıkamak ev hanımlarını boyun fıtığı için potansiyel aday haline getirir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisinden Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, günlük alışkanlıkların boyun fıtığına davetiye çıkardığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Balkan, boyun fıtığında kollarda kuvvet kaybının oluşabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Boyun fıtığı, boyun omurları arasındaki disk yapılarının dejenere olup omuriliği veya kola giden sinir köklerine baskı yapar hale geldiği bir hastalıktır. Sıklıkla duruş-oturuş bozukluğu, travma ve incitme gibi sebeplerden kaynaklanır. Belirtileri; boyun ve kola yayılan şiddetli ağrı ve genellikle eşlik eden kolda kuvvet kaybı ve uyuşukluk şeklinde özetlenebilir. Boyun fıtığında sinir kökü basısı nedeni ile yayılan ağrı dediğimiz boyundan başlayıp el parmaklarını ucuna kadar kendisini gösteren ağrı ve uyuşma şikayetleri olurken özellikli olmayan kas ağrısında ağrı pozisyona bağlı değişkenlik gösteren, çeşitli odaklarda zaman zaman gezen ve eforla artan karakterdedir".

"Araba sürmek ağrı yapabilir"

Masa başı işlerde çalışanların çoğunda boyun ağrısı şikayeti bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Mehmet Serdar Balkan, gündelik hayattaki bazı durumların boyun fıtığını tetiklediğini şu şekilde anlattı: "Otururken öne eğilerek çalışmak, uzun süre boynu eğik şekilde sabit tutarak kitap okumak, el işi yapmak, bilgisayar-tablet kullanmak, araba sürmek; yatarak televizyon izlemek, aşırı spor ve boyun anatomisine uygun olmayan yastık seçimi gibi nedenlerle mekanik ağrılar ortaya çıkabilir. Bu ağrılar boyun fıtığı zemininde olabildiği gibi önceden bulgu vermezken tetikleyici bir durumdan sonra bulgu vermeye de başlayabilir. Özellikle ev işleri sırasında boyun yukarı ya da öne doğru sabitlenmiş şekilde iş görmek çoğu kez ev hanımlarını boyun fıtığı için potansiyel aday haline getirir. Perde asmak ya da elde bulaşık yıkamak gibi boynun belli bir pozisyonda uzun süre tutulduğu ve zorlandığı ev işleri de önde gelen sebeplerdendir".

"Masaj geçici fayda sağlar"

Dr. Balkan, yakı bandı yapıştırmak ya da masaj yaptırmanın pek bir etkisi olmadığını belirterek, tedavi yöntemlerini şöyle sıraladı: "Lokal sıcak uygulama etkisiyle geçici fayda sağlayabilir. Etkisi sınırlı olduğu gibi hastalığın doğal sürecine çok fazla tesir edemez. Boyun fıtığı tanısı alan hastaların büyük bir kısmı ameliyat dışı tedavilerle iyileşirler. Steroid olmayan antienflamatuar denen ağrı kesici ilaçlarla ağrının kontrolü, boyunluk kullanımı ve uygun fizik tedavi prosedürleri genellikle fayda sağlar. Cerrahi gerektiren boyun fıtıklarında, ameliyatlar günümüzde, mikro cerrahi olarak, önden veya arkadan olmak üzere iki şekilde yapılmakta. Daha çok önden yapılan boyun fıtığı ameliyatlarında, yemek ve soluk borusu ile şah damarı arasında güvenli bir sahadan disk mesafesi ulaşılır ve oradaki disk boşaltılmaya başlanarak, omuriliğin ve sinirlerin rahatladığı görülene kadar temizlenir. Böylece ağrı ve kuvvetsizliğe neden olan bası ortadan kaldırılmış olunur. Ardından uzun dönemde kifoz oluşmasını engellemek için araya ya kafes denilen kemik aşı ya da disk protezi denilen yapay protezler yerleştirilir. Arkadan yapılan ameliyatlarda ise kireçlemenin ve daralmanın ön planda olduğu kalınlaşmış bağ dokular ve fıtıklaşmalar temizlenebilir. Cerrahi tekniğe hastanın bulgularına ya da diskin nereden baskı yaptığına göre karar verilir".

Kaynak: İHA