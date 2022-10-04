Koldaş isminin anlamı nedir, Koldaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Koldaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Koldaş ismi ne demek, Koldaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Koldaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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DERLEME SÖZLÜĞÜ (TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ)

koldaş

Bir işi beraber yapan kimseler, ortak.

Koldaş İsminin anlamı nedir? TDK Koldaş anlamı:

Koldaş ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Bir işi birlikte yapan kimseler, ortak. 2. Yardımcı, arkadaş.

Koldaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Koldaş ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Koldaş isminin kökeni:

Koldaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 2 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Koldaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Koldaş isminin rengi:

Teal

Koldaş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Koldaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Koldaş ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

O : Sağduyulu, utangaç

L : Sanatsal, naif, yetenekli

D : Üstün güçler, güçlü

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Koldaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Koldaş ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

O: 18

L: 15

D: 5

A: 1

Ş: 23

= 76– Koldaş İsminin Numeroloji Toplamı 76’dir.

Koldaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Koldaş ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Koldaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2O: 6L: 3D: 4A: 1Ş: 1 = 17

1 + 7 = 8 Kader sayısıdır

Koldaş isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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