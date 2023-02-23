Koldo Obieta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koldo Obieta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koldo Obieta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koldo Obieta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koldo Obieta 8 Ekim 1993 tarihinde Gernika şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Koldo Obieta Alberdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koldo Obieta Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Koldo Obieta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Koldo Obieta'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Koldo Obieta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koldo Obieta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koldo Obieta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koldo Obieta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gernika

1 Temmuz 2015 yılında Zamudio SD

9 Temmuz 2016 yılında SD Amorebieta

17 Temmuz 2017 yılında CD Vitoria

4 Temmuz 2019 yılında CD Tudelano

10 Temmuz 2020 yılında SD Amorebieta

1 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Koldo Obieta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koldo Obieta şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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