Koleksiyoner Arıkantürk: Sikkeler tarihin en önemli tanıkları

GREK sikkeleri koleksiyonu ile dünya literatürüne giren koleksiyoner Dr. Özkan Arıkantürk, sikkelerin, tarihin en önemli tanıkları olduğuna belirtti. Dr. Arıkantürk, bazı sikkelerin çapının 5 milimetre olduğunu, o kadar küçük kalıbı yeterli alet olmadan yapmalarının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

​Ayvalık ilçesinde "Antik Nümismatik ve Ayvalık Bölgesi Sikkeleri" konulu söyleşi düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Eğitim Evi'nde gerçekleştirilen söyleşide, sikkelerin, tarihin en önemli tanıkları olduğu ifade edildi. Yerel araştırmacılar Taylan Köken ve Kaan Köksal'ın da içinde bulunduğu kolektif bir çalışma ile hazırlanan "Ayvalık Tarihi üzerine notlar" programında, Grek sikkeleri koleksiyonu ile dünya literatürüne giren koleksiyoner Dr. Özkan Arıkantürk, antik nümismatik ve Ayvalık bölgesi sikkeleri konusunda bilgi verdi.

Ayvalık'ın da içinde bulunduğu Aeolis, Troas ve Mysia bölgelerinin 600'e yakın sayıda antik objesini toplayan, yine bu bölgelerin 70'e yakın antik şehrinin Grek sikkelerinden 3500'den fazlasını kapsayan bir koleksiyon oluşturan Dr. Arıkantürk, "Para tarih boyunca vardı. Sikke, milattan önce 7'nci yüzyılda Lidyalılar tarafından basıldı. Sikkeler, günümüzün doları gibi her yerde geçerliydi. Sikke baskı atölyesinde çok ilkel şartlar ama o günün ileri teknolojisi. Çok zor bir işlem. Bazı sikkelerin çapı 5 milimetre. O kadar küçük kalıbı yeterli alet yokken nasıl yapıyorlardı, şaşırtıcı. Bu bir sanat. Antik sanatın en önemli sanatçıları, bence sikke kalıbı yapanlardı. Sikkelerin hepsinde sanat var" dedi.

Koleksiyoner Dr. Özkan Arıkantürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adramytteion kenti sikkelerinde Pegasus ve buğday başağı, Assos sikkelerinde mitolojik yaratık Grifon, Dardanos sikkelerinde horoz, Aigai kentinin simgelerinde keçi başı simgesi var. Ayvalık'ın sembolü ne? Sikkeler çözmeyi bildikten sonra kolay. O dönemin insanları sembolleri görünce sikkenin hangi yöreye ait olduğunu anlıyor. Ayvalık ve çevresinde çok sayıda antik kent olmasına rağmen bir müze yok. Ayvalık'ta bir müze açılması durumunda koleksiyonumdan bir bölümü seve seve sergileyeceğim."

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DHA