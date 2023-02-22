Koleksiyoner ve sanatçılardan depremzedelere destek! Ortak müzayede düzenlendi!

Kahramanmaraş ve çevre illerde hasar bırakan depremlerden etkilenen vatandaşlara destek için tek yürek sanat galerilerinin katılımıyla çevrim içi müzayede gerçekleştirildi.

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Koleksiyoner ve sanatçılardan depremzedelere destek! Ortak müzayede düzenlendi!


Depremzedelere destek için bir araya gelen kurum ve sanatçıların "Sanatla yaraları sarmak için var mı arttıran?" başlığıyla düzenlediği etkinlik, Depo Müzayede sosyal medya hesabından canlı yayımlandı.

Koleksiyoner ve sanatçılardan depremzedelere destek! Ortak müzayede düzenlendi!

HERKES TEK YÜREK OLDU
Etkinliğe, Ares Antik Müzayede, Hattusha Art, DG Art Project, Sancak Müzayede, Artium Modern, Depo Müzayede, Bi Nevi Galeri, ECN Art Galeri, Zone Art Galeri, Antika Kadıköy, AE Sanat, Sultan Müzayede, Nuket Antik'in de aralarında bulunduğu 25 sanat galerisi katıldı.

Sanatçı ve koleksiyonerlerin bağışladığı 200'ü aşkın resmin satıldığı müzayedede, toplam 3 milyon 387 bin lira bağış toplandı.

Eserlerin, AFAD, Türk Kızılay veya Ahbap'a yapılan ödemelerden sonra dekont gösteren alıcılara teslim edileceği bildirildi.

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