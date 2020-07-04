Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de başlıyor. Korona virüs önlemleri alınarak yapılacak dersler ücretsiz olacak ve derslere 7 yaşın üzerindeki herkes katılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi dünya müziğinin değerli isimlerini İzmirlilerle buluşturuyor. Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları 6 Temmuz'da Bergama Akasya Parkı'ndaki ilk dersle başlıyor. 29 Temmuz'a kadar devam edecek dersler her pazartesi ve salı Bergama Akasya Parkı'nda, çarşamba ve perşembe günleri ise Mogambo Kültürpark'ta yapılacak. Çalışmanın hedefleri arasında çocukların sese ve müziğe ilgilerini güçlendirmek ve bakış açılarını geliştirmek yer alıyor. Usta eğitmenler eşliğindeki derslerde katılımcılar ilgi duydukları enstrümanları daha yakından tanıma imkanı bulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları, Müzikal İfade Biçimleri, Şehrin Müzikal Belleği, Kolektif Hayal Gücü Orkestrası, Dinleme Sanatı, Çocuk Müzisyenleri Kolektif ve Enstrümantalistler İçin Atölye Çalışmaları adlı 6 farklı eğitim ünitesini içeriyor. Timuçin Şahin, Enric Monfort, Reggie Washington, Ali Perret, Zehra Sak Brody, Sean Rickman gibi performans ve müzik eğitimi alanında söz sahibi olan eğitmenlerin yanı sıra, Türkiye'nin en önemli ses teknisyenlerinden Alp Turaç atölyelerde dersler verecek. Eğitimlere katılmak isteyenler (0232) 293 34 36 numaralı telefondan detaylı bilgi alabiliyor.

Kaynak: İHA