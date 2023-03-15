Eğer şirket kurmak isteyip de kolektif bir şirket kurduysanız 2 veya daha fazla gerçek kişinin ticaret yapmak için kurduğu bir şirket olarak değerlendirilirsiniz. Eğer ki ortaklar arasında veya maliyet açısında çıkan sorunlarla baş edemiyor ve şirketiniz eksiye düşüyorsa şirketinizi kapatmaktan başka bir seçeneğiniz kalmadıysa Kolektif Şirket Nasıl Kapatılır 2023? Kolektif Şirket kapatma ücreti ne kadar? sorularının detayları haberimizde...

KOLEKTİF ŞİRKET NASIL KAPATILIR 2023?

Şirketin sona ermesine ilişkin tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği. Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği. Tasfiye memurlarının imza örneği/imza beyanı (1 adet asıl)

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Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiğine ilişkin imzalı belge.

Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge.

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra kayıt silmede aşağıdaki belgeler müdürlüğe verilir: Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin ortaklar kurulu kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanı. Son bilanço.

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KOLEKTİF ŞİRKET KAPATMA ÜCRETİ NE KADAR?

Kolektif bir şirketiniz varsa ve kapatmak istiyorsanız bu kapsamda kapatma ücreti 375,10 TL'den başlayan bir fiyatla ve ek ücretlerle şirketinizi kapatabilirsiniz.