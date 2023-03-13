Günümüzde ticaret amaçlı bir şirket kurmak için öncelikli hedeflerin başında gelen hangi amaca yönelik kurulması gerektiğine karar verilmeli, belirli bir piyasa analizinden sonra kaç kişi ile ne kadar bir sermaye gerekli bu sorular tek tek cevaplanmalıdır. Türk Ticaret Kanunu'nda baz alınarak gerekli evraklar ve sözleşmeler hazırlanmalı gerekli sorumluluklar alındıktan sonra işlemlerin adım adım gerçekleştirilmesi gerekir. Peki bir şirketi kurmadan önce türü ne olmalıdır merak edilir. Şirket türlerinden biri olan Kolektif Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? sorularına hep birlikte cevaplandıralım.

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Kolektif Şirket Nedir?

Eğer ki ticaret yapmak istiyorsanız önceliğiniz bir şirket kurmak olmalıdır. Şirket kurmadan ticaret yapmak mümkün değildir. Türk Ticaret Kanununa göre Kolektif Şirket ticari bir işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. 2 veya daha fazla gerçek kişinin ticaret yapmak için kurdukları şirketlere kolektif şirket denir. Şirket kurulurken ise kişi, sermaye, sözleşme, eşit haklar, işbirliği yapma isteği, ortak amaçlara öncelik verilir. Kolektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Kolektif şirket ortakları birbirine güveni olan kimseler arasında kurulur. İşletme masrafı sermaye şirketlerine kıyasla oldukça düşüktür. Vergi açısından da kurumlar vergisine değil, gelir vergisine tabidir. Kolektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler hissedar olabilir. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile belirlenir.

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Kolektif Şirket Özellikleri Nelerdir?

Kolektif şirket kurarken öncelik kişi sayısı olmalıdır. Genel olarak üç ya da dört kişi ile kurulması uygun olan şirkettir.

Kolektif şirketler kurulması ve yönetilmesi en kolay şirket türüdür.

Şirketin öz sermayesi, ortakların sermayesi üzerinden karşılanır. Kuruluş yasasına göre, minimum sermaye tutarı yoktur.

Borç ortaklar bütün varlıkları ile sorumlu tutulur.

Küçük aile işletmeleridir.

Şirketler kurulurken sözleşme mecburiyeti vardır.

Sözleşme yapıldıktan sonra noter onaylamalıdır.

Şirket ortaklarının şirketi denetleme hakkına sahiptir.

Ortakların hepsi şirket yönetiminde söz sahibi olur.

Ancak sözleşmede bununla ilgili bir madde varsa yönetme yetkisi bu maddeye göre belirlenir.

Kolektif Şirket Nasıl Kurulur?

Öncelikle en önemli olan kriterlerden biri ticaret unvanının seçilmesidir. Bunun için ortaklardan en az biri ticari unvan içinde olmalıdır.

Şirket unvanına karar verilmesinin ardından noter huzurunda ortak imzalar tasdik edilmeli.

Unvan belirlendikten sonra şirket sözleşmesi hazırlığına başlanır. Şirket sözleşmesinde ortakların adı, soyadı, koyduğu sermaye ve şirket bilgileri yer almalıdır.

Sözleşme oluşturulduktan sonra imza beyannameleri ile birlikte 15 gün içinde tescil edilmelidir.

Nüfus cüzdan fotokopileri ve ikamet belgelerinin de ticaret sicil memurluğuna götürülmesi gerekir.

Şirketin kurulduğu bölgedeki ticaret odası ve sanayi odasına kayıt yapılmalıdır.