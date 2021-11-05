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Kölemen ne demek, TDK'ya göre Kölemen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kölemen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kölemen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kölemen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kölemen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kölemen ne demek, TDK'ya göre Kölemen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kölemen ne demek? Kölemen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kölemen kelimesi. Peki kölemen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kölemen nedir, kölemen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KÖLEMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kölemen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kölemen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kölelerden kurulan bir asker sınıfı
- Birinin sahip olduğu köle veya karavaş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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