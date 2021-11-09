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Kolesterin ne demek, TDK'ya göre Kolesterin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kolesterin kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kolesterin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kolesterin nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kolesterin kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kolesterin ne demek, TDK'ya göre Kolesterin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kolesterin ne demek? Kolesterin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kolesterin kelimesi. Peki kolesterin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kolesterin nedir, kolesterin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOLESTERİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kolesterin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kolesterin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kolesterin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolesterol

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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