Kolileri fırlatan PTT kuryesinin işine son verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşanan ve sosyal medyada paylaşılan videonun yayılması üzerine ortaya çıkan olayda, PTT Kargo çalışanı olduğu bilinen bir kurye elemanının kargo kolilerini 'basket topu gibi' fırlatması tepkilere neden oldu. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntüler, sosyal mecralarda 'kargocudan müthiş üçlükler' notuyla paylaşılarak kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı.

"HER GÜN ZARAR EDİYORUZ"

Kargo mağdurlarından biri olduğunu iddia eden Sercan Yüksek, e-ticaret işiyle ilgilenen bir esnaf olduğunu belirterek "Biz gönderilerimizi kargo firmaları ile gönderiyoruz. Günlük 100-150 kargo gönderiyoruz ama yüzde 20’si kırık teslim ediliyor ve geri geliyor. Mağduriyetimiz büyüktür. Her gün zarar ediyoruz.” dedi.

Diğer taraftan, Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşların daha çok internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ettiği bu dönemde, satın alınan ürün, taşıma esnasında zarar gördüğü için iade edilmek istendiğinde kargo şirketlerinin iade kabul eden şubelerdeki yoğunluğu bahane ederek zarar gören ürünleri almadığını; iade süresi geçtiği için birçok hasarlı ürünün vatandaşın elinde kaldığı iddia edildi.

Kargoları zarar gördüğü için mağdur olan ve PTT Kargo hakkında şikayeti olan kişilerin sosyal medyadaki görüntülerin altında isyan ettikleri gözlendi. Şikayetlerin dile getirildiği bir platformda da söz konusu kargo firması hakkında çok sayıda şikayet edildiği dikkat çekti.

PTT Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde bulunan Hüseyin Taner Ö.'nün işine son verildiğini duyuruldu.