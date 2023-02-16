Kolja Pusch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kolja Pusch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kolja Pusch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kolja Pusch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kolja Pusch 12 Şubat 1993 tarihinde Wuppertal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kolja Pusch Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Kolja Pusch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kolja Pusch'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kolja Pusch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koljapusch/

Kolja Pusch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kolja Pusch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kolja Pusch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kolja Pusch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2010 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen

18 Temmuz 2013 yılında Chemnitzer FC

1 Temmuz 2014 yılında Chemnitz II

28 Ocak 2015 yılında Regensburg

1 Temmuz 2017 yılında Heidenheim

28 Ocak 2019 yılında Admira Wacker

30 Haziran 2019 yılında Heidenheim

2 Eylül 2019 yılında Admira Wacker

3 Ağu 2020 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında MSV Duisburg

Kolja Pusch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kolja Pusch şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TSV 05 Ronsdorf (1998-2003), Grün-Weiß Wuppertal (2003-2005), Bayer 04 Leverkusen (2005-2012)

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