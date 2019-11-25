Kolluk kuvvetlerine, adliye personeline, yükümlülere 'kadına şiddet' eğitimi

ANKARA'da 5 bakanlığın bir araya gelerek hazırladığı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" açıklandı. Plan kapsamında kolluk kuvvetlerine, adliyelerde kalem personeline "kadına yönelik şiddetle mücadele', cezaevlerinde yükümlülere "öfke yönetimi" eğitimleri verilecek. Erkekler için ayrıca baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla pilot seçilen 10 ilde "Baba Okulu" seminerleri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programında, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" da açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlanan plana göre, kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecek. Aile içi şiddet araştırması ilgili kurumlarca tekrarlanacak, araştırma sonuçları rapor haline getirilecek.

YÜKÜMLÜLERE ÖFKE KONTROLÜ SEMİNERİ

Denetimli serbestlik altında bulunan ve öfke yönetimi konusunda ihtiyaçları olduğu tespit edilen yükümlülerin; bireysel ve grup çalışmaları yöntemiyle gerçekleştirilen öfke yönetimi içerikli programlara ve ilgili konularda gerçekleştirilecek seminerlere katılımları sağlanacak. Ceza Mahkemeleri, Cumhuriyet Savcılıkları ve Aile Mahkemeleri bünyesinde görev alan 1000 kalem personeline, şiddet fiili içeren uyuşmazlıklarda dikkat edilmesi gereken hususlar, kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi verilecek.

KOLLUK GÖREVLİLERİNE EĞİTİM

İçişleri Bakanlığı, Koordinasyon Planı kapsamında kurumsal sorumlulukların altını çizen iç genelge yayımlayacak ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel aktörler harekete geçirmek adına valiliklerce genelge yayımlanmasını sağlayacak. Kolluk birimleri tarafından kullanılan "Aile İçi Ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Forumu'nun risk değerlendirme ölçeği yeniden güncellenecek. 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının entegrasyonu sağlanacak. Asayiş alanında görev yapan kolluk görevlilerine, kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konuları kapsayan, birer günlük "Aile İçi Şiddetle Mücadele Eğitim" semineri düzenlenecek.

OKUL AİLE BİRLİKLERİ İŞLEVSEL OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadının güçlenmesi konularında ortak çalışma yürütülmesi ve MEB personeline eğitim verilmesini sağlamak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalayacak. Aile içi şiddet ve çocuğa yönelik şiddet/ihmal ve istismarla etkin mücadele amacıyla her ilden, toplam 600 PDR öğretmenine yönelik eğitici eğitimleri düzenlenecek. Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kapsamında okul aile birliklerinin işlevsel rol almaları sağlanacak.

200 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

Sağlık Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kurumsal sorumlulukların altını çizen birer talimat yayımlayacak. Erişkin cinsel şiddet mağdurlarına özel hizmet modeli oluşturulmasına yönelik gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Konukevinde kalan kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki sorunlar tespit edilecek, erişimin kolaylaştırılması için gerekli adımlar atılacak. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadına yönelik şiddet, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele gibi konularda halka yönelik yürütülen farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında 200 bin kişiye ulaşılması sağlanacak.

'BABA OKULU" SEMİNERLERİ YAPILACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlileri tarafından özellikle erkeklerin konuya ilişkin farkındalık kazanmalarına yönelik ailede hak ve sorumluluklar bağlamında baba olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla pilot çalışma için seçilen 10 ilde "Baba Okulu" seminerleri gerçekleştirilecek. "Huzurlu Aile, Güçlü Toplum, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamındaki "Evliliğe İlk Adım" seminerlerinin Müftülük ve Belediyelere nikâh için başvuran çiftlere yönelik yaygınlaştırılması sağlanacak. "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesi kapsamında paneller, kahvehane sohbetleri, fabrika ziyaretleri ve Cuma vaazları belli periyodlarla uygulanmaya devam edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığının 3'er aylık vaaz ve hutbe planlamalarında; "Kadının Dokunulmazlığı ve Onuru', "Çocuğun Dokunulmazlığı ve Onuru" ve "Çocuk, Kadın ve Yaşlının Haklarına Riayet" gibi konulara yer verilecek. Yaygın din eğitimi kapsamında yatılı Kur'an kurslarında eğitim gören 60 bin öğrenciye Formatör Eğitimciler tarafından "Ailemde Merhamet İstiyorum" seminerleri verilecek.

'TEKNİK KURUL" OLUŞTURULACAK

Koordinasyon planı kapsamında yer alan ortak hükümlerde ise, kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal ve yerel uygulamalarını değerlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu artırmak amacıyla ilgili kurumlardan temsilcilerin katılımı ile üç ayda bir toplanmak üzere "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" oluşturulacak. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi politikalarına yön vermek, vaka yönetim süreçlerini geliştirmek üzere ilgili tüm kurumlar tarafından cinsiyet, ilişki durumu, yaş, yerleşim yeri vb. kriterlerde tasnife imkân verecek biçimde veri toplanması ve derlenmesi sağlanacak. Elektronik Kelepçe Pilot uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması için gerekli yasal ve teknik altyapı çalışmaları yapılacak.

Koordinasyon Planı'nın değerlendirilmesi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulacak teknik kurul vasıtasıyla 3'er aylık dönemlerde yapılacak. Teknik Kurul tarafından hazırlanan izleme ve değerlendirme raporu yılda bir kez toplanan "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi'ne sunulacak.

Kaynak: DHA