Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

BURSA (AA) - Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da kolluk personeli nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Bursa kent merkezindeki 239 yaya geçidinde polis, jandarma ve zabıta mensubu bin 313 kolluk personelinin katılımıyla etkinlik yapıldı.

Etkinlik, başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde bulunan yaya geçidindeki nöbete katılan Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve beraberindekiler, araç sürücülerine broşür dağıttı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri de ellerindeki dövizlerle geçitlerde yaya önceliğine dikkati çekti.

- Eskişehir

Eskişehir'de farklı noktalarda yaya nöbeti tutan kolluk personeli, sürücüleri uyardı, broşür dağıttı.

Vali Özdemir Çakacak, Atatürk Bulvarı'nda yaya geçidi nöbetindeki kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Çakacak, yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

- Balıkesir

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Yarış Ortaokulu önünde gerçekleştirilen nöbette, trafik polisleri öğrencilerin yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmeleri için araç sürücülerini bilgilendirdi.

Sürücülere broşür dağıtan Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu. Etkinliğe gelen engelli öğrencilere düdük ve şapka hediye eden Yazıcı, bir sürücüyü de emniyet kemeri takması için uyardı.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı ve bazı futbolcular da okulun önüne gelerek etkinliğe destek verdi.

Vali Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yayalara yol verme hassasiyetinin daha fazla olması gerektiğini vurguladı.

"Önce insan, önce yaya" sloganını hatırlatan Yazıcı, "Bir cana zarar veriyorsak, gittiğimiz işin de kullandığımız aracın da bir kıymeti yok. Duyarlılık oluşturmak adına bu uygulamalar zaman zaman devam edecek. İnanıyoruz ki hiç kimsenin burnunun kanamadığı bir trafikte, can güvenliği, huzur ve güven içinde yaya olarak yaşamımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Çanakkale

Çanakkale 18 Mart İlkokulu önündeki nöbete, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Alparslan Baysal, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Farkındalık etkinliğine katılan protokol üyeleri tarafından araç sürücülerine ve yayalara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü Erdal Musaoğlu, programda yaptığı konuşmada, 16'sı il merkezinde olmak üzere Çanakkale'de 47 noktada 400 personelin nöbet tuttuğunu aktardı.

Yaya güvenliğini sağlamayı, önceliğin yayalarda olduğunu anlatmayı amaçladıklarına işaret eden Musaoğlu, "Bununla ilgili yıl boyunca gerek bilgilendirme gerekse denetim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı günlerde bilgilendirme, bazı günlerde denetimler ve akabinde ceza uygulaması şeklinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Uygulamanın başlamasından itibaren 270 araç sürücüsüne yaklaşık 130 bin lira tutarında cezai işlem uyguladık." diye konuştu.

- Kütahya

Zafer Meydanı'nda başlayıp Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda devam eden etkinlikte, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve jandarma personeli ile öğrenciler hazır bulundu.

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" kapsamında altyapı ile ilgili eksikliklerini tamamladıklarını, bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Yayaların karıştığı trafik kazalarının azaltılmasının hedeflendiğini söyleyen Toraman, "Burada maksat, sürücülere ceza uygulamak değil, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilenerek kurala uymalarını sağlamak." dedi.

Etkinlikte, protokol üyeleri sürücülere broşürler dağıtarak yaya önceliği konusunda uyarı yaptı.

- Bilecik



Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il protokolü ve çocuklarla Atatürk Bulvarı'ndaki etkinliğe katıldı.

Sürücülerle sohbet eden Şentürk, öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

Şentürk, yaptığı açıklamada, yaya trafik güvenliğini artırmak üzere kentin 59 noktasında çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Trafik güvenliğini sağlamak için hem yayalara hem de sürücülere düşen görevler olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Yayalarımız öncelikle ışıklı geçitleri kullansın istiyoruz. Şoförlerimiz de önceliği yayalara versin. Işıkların olduğu yerde yeşil ışık kime yanıyorsa önceliğin ona ait olması lazım. Bu etkinlikte, uygulamanın Bilecik'te iyi bir noktaya geldiğini fark ettik. Pek çok sürücümüzün yayayı gördüğünde durakladığını, yavaşladığını, durduğunu görmüş olduk."

- Yalova

Yalova Cumhuriyet Caddesi'ndeki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Sinan Tiryaki, ışıklı trafik işareti olmayan kavşaklarda, yaya ve okul geçitlerinde, ayrıca kavşak giriş çıkışlarında yayalara öncelik hakkı verildiğini dile getirdi.



Etkinlikle ilgili çalışmaların geçen sene başladığını hatırlatan Tiryaki, "Türkiye'de, yapmış olduğumuz denetim ve eğitim çalışmaları sayesinde yaya kaynaklı kazalarda yüzde 35'in üzerinde azalma kaydedildi. Yılda yaklaşık bin 700 yayaya çarpma olayı yaşanıyordu, bu yüzde 35 azaldı. Amacımız zaten yaya kazalarını azaltmaktı, bu hedefte de başarılı olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Etkinliğe Yalova Valisi Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kolluk personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA