Köln - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ALMANYA: Bundesliga - 13. Maç Günü kapsamında Köln - Augsburg maçı oynanacak. Spor severler ise Köln - Augsburg maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Köln - Augsburg karşı karşıya geliyor. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 13. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Köln - Augsburg Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Köln - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Köln - Augsburg, Almanya Bundesliga maçı 30 11 2019 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 17:30
Almanya Bundesliga maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Köln ile Augsburg arasındaki Almanya Bundesliga Maçı RheinEnergie, Köln'da oynanacak.
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