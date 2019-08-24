Köln Dortmund maçı özet izle | Köln Dortmund maç özeti
ALMANYA: Bundesliga - 2. Maç Günü kapsamında Köln Dortmund maçı dün oynandı. Spor severler ise Köln Dortmund özet izle merak etmekte. İşte Köln Dortmund maç özeti...
İki takım Köln Dortmund karşı karşıya geldi. Yapılan ALMANYA: Bundesliga - 2. Maç Günü ise dün gece ekranlardaydı.
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Köln Dortmund maçı özet izle
Almanya Bundesliga’nın 2. haftasında Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’ü ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti
Köln Dortmund maç özeti
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’ü 3-1 yendi.
Sarı-siyahlılar, Bundesliga’nın 2. haftasında Rhein Energie Stadı’nda Köln’ün konuğu oldu.
Ev sahibi ekip 29. dakikada Dominick Draxler’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen maçta Borussia Dortmund, 70. dakikada Jadon Sancho, 86. dakikada Achraf Hakimi ve 90 4. dakikada Paco Alcacer’in golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund sezona 2’de 2 yaparak başlarken, Köln ise ikinci mağlubiyetini aldı.
Bundesliga’nın 2. haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.
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