Kolombiya doktorlar, depremzede çocuklar ile samba dansı yaptı

Kolombiya gönüllü doktorlar, Kapadokya'ya gelen depremzede çocuklarla samba dansı yaparak hem eğlendi hem de eğlendirdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hataylı depremzede çocuklar, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER) tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinliğe katılarak stres attı. Kapadokya'da düzenlenen etkinlikte Kolombiya'dan gelen gönüllü doktorlar depremzede çocuklar ile doyasıya vakit geçirirken samba dersi de verdi. Depremzede çocuklarla birçok etkinliğe katılan Kolombiyalı gönüllü doktorlar elinden yaralan bir çocuğa da pansuman yaptı. Doktorlar Juan Carlos Muoz ve Camila Quintero Bolivar yaptığı açıklamada; "Kolombiya'dan geliyoruz ve ikimizde doktoruz. Seyahat etmeyi ve gittiğimiz yerlerde gönüllü olarak hizmet etmeyi çok seviyoruz. Bu nedenle Kapadokya'ya gezmeye geldik. Ancak burada bulunan depremzede çocuklar ve aileleri ile de vakit geçirmek, onların acılarına ortak olmak istedik. Burada çocuklarla olmak çok güzel. Özel çocukların Kapadokya'da bulunması, onların gelişimi üzerinde de olumlu etki oluşturuyor. Özellikle at terapileri başta olmak üzere çeşitli atölyelerde eğitimler alıyorlar. Bu deneyimi gözlemlemek de bizim için ayrı bir deneyim oluyor" dedi.

Kapadokya'nın muhteşem bir doğa harikası olduğunu söyleyen Kolombiyalı çift, "Buradaki kayaların içine evlerin yapılması çok ilginç. Peribacaları harika. Sabah gün doğumunu balonlarla birlikte izlemek, akşam gün batımını seyretmek çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)