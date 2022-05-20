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  3. Kolombiya ile önemli anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hedefini açıkladı

Kolombiya ile önemli anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Devlet Başkanı Duque ile ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki temasın artırılmasını destekliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır" dedi.

Kolombiya ile önemli anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ TİCARET HEDEFİNİ AÇIKLADI

"Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortağımız Kolombiya Cumhurbaşkanı'nı ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Dışişleri Bakanım 26 Nisan'da Kolombiya'yı ziyaret etti. İlişkilerimizi 2 yılda bir Cumhurbaşkanları düzeyinde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle geliştireceğiz. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmaktır. Türk ve Kolombiyalı iş insanları arasındaki temasın artırılmasını destekliyoruz. Kolombiya Latin Amerika'ya açılımımız açısından önemli konumdadır.

Kolombiya ile önemli anlaşmalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan ticaret hedefini açıkladı

THY, Bogota hattında her gün sefer düzenliyor. Kolombiya ile ilişkilerimizi geliştirme konusunda karşılıklı çalışıyoruz. Bilhassa göç konusunda etkilenen 2 ülke olarak önem veriyoruz. Türkiye, bursları kapsamında 177 bin Kolombiyalı öğrenciye eğitim hakkı sağladık. Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diliyorum."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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