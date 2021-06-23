Kolombiya Sağlık Bakanı Gomez'den Sinovac açıklaması: "Etkinliği yüksek"

Koronavirüsle mücadelenin sürdüğü Kolombiya'da aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, son 24 saatteki koronavirüs verilerine ilişkin bilgi paylaşırken aynı zamanda Sinovac aşısının etkinliğine değindi.

"80 YAŞ ÜSTÜ ÖLÜMLERİ AZALTIYOR"

Pandemi ile mücadelenin sürdüğü ülkede son 24 saatte 614 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Gomez, Sinovac aşısının etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü ölümleri azalttığını söyledi. Sağlık Bakanlığı açıklamasında verilen bilgilere göre, son 24 saatte 614 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 101 bin 302'ye çıktı.

"OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR"

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, yaptığı açıklamada, kullandıkları Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Vatandaşlara dikkatli olmaları ve tedbirleri elden bırakmamaları konusunda uyarıda bulunan Ruiz, "Vaka ve ölü sayısının yükselmesinde son zamanlarda artan toplumsal hareketliliğin büyük etkisi var." ifadesini kullandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE

Pandemiden ciddi şekilde etkilenen ülkede yoğun bakım doluluk oranları tedirgin ediyor. Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 85-90 arasındayken, aktif vaka sayıları ise 168 bin 825'e ulaştı.

Son 24 saatte 28 bin 616 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 3 milyon 997 bin 21'e, iyileşenlerin sayısı da 29 bin 81 artarak 3 milyon 714 bin 962'ye yükseldi. Aşılama çalışmalarının yürütüldüğü ülkede pandemiden en çok etkilenen yerler arasında başkent Bogota ile Antioquia eyaleti bulunuyor. Başkentte 1 milyon 173 bin 51 vaka, Antioquia ise 614 bin 42 vaka sayısı var.