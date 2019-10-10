Kolombiya Şili maçı hangi kanalda | Kolombiya Şili maçı canlı izleme linki

İki takım Kolombiya Şili karşı karşıya geliyor. Yapılan DÜNYA: Uluslararası Dostluk Maçı kapsamında ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Kolombiya Şili maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Kolombiya Şili maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Kolombiya Şili maçı hangi kanalda

Karşılaşmanın başlama saati 19:00 Ancak herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Kolombiya Şili maçı canlı izleme linki

Teknik direktörler Carlos Queiroz ile Reinaldo Rueda arasındaki bu mücadelede kazanan kim olacak?

Bu maçı herhangi bir kanal yayın akışına dahil etmedi.