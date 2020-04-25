Kolombiya ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 225'e, Karayipler ülkesi Küba'da ise 49'a yükseldi.



Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 10 artarak 225'e, vaka sayısı 320 artarak 4 bin 881'e ulaştı.

Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 1003'e çıktı.

- Küba'da ölü sayısı 49'a yükseldi



Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 6 ölüm daha gerçekleştiği bildirildi.

Ölü sayısının 49'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının da 50 artarak 1285'e çıktığı belirtildi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 416'ya ulaştı.





Kaynak: AA