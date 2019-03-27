Kolombiya’da aşırı yağışlardan 5 kişi öldü

Bolivya ve Ekvador'dan sonra Kolombiya'da meydana gelen aşırı yağışlar yüzünden en az 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ve bin 514 ailenin etkilendiği bildirdi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'da aşırı yağışlar yüzünden Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda ve Boyac kentlerinde en az 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı ve bin 514 ailenin etkilendiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, 38 fırtına, 18 su baskını, 8 sel, 5 sağanak sel, 3 ani sel, 1 dolu fırtınası ve bir yıldırım düşmesi tespit edildiği bildirildi. UNGRD direktörü Eduardo José Gonzlez, Ulusal Afet Risk Yönetimi Sisteminin (SNGRD) aşırı yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulunduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA