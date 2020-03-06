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Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Bir süre önce İtalya'nın Milano kentinde bulunan ve ülkesine döndükten sonra rahatsızlanan 19 yaşındaki Kolombiyalıya Kovid-19 virüsü bulaştığı duyuruldu

Kolombiya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye bir süre önce İtalya’nın Milano kentinden gelen ve hastalık belirtileriyle sağlık kuruluşunda tedavi altına alınan 19 yaşındaki bir Kolombiyalıda Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.

Bogota Büyükşehir Belediye Başkanı Claudia Lopez de sosyal medya hesabından açıklama yaparak, hastanın 2 Mart’ta kentteki hastanelerden Santafe Vakfında tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Planlanan önlemlerin alındığını ve bu yönde hareket edeceklerini vurgulayan Lopez, Kolombiyalılardan panik yapmamalarını istedi.


Kaynak: AA




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