Kolombiya'da korkutan kaza! Uçak yerleşim yerine düştü: Ölüler var!

Kolombiya’nın Medellin şehrinde küçük uçağın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Kolombiya'da korkutan kaza! Uçak yerleşim yerine düştü: Ölüler var!

Kolombiya’nın Medellin şehrinde sabah saatlerinde küçük uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 4 evde hasar meydana geldi. Sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin uçakta seyahat eden 6 yolcu ile 2 mürettebat olduğunu belirtti.

Kolombiya'da korkutan kaza! Uçak yerleşim yerine düştü: Ölüler var!

İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ

Medellin Belediye Başkanı Daniel Quintero yaptığı açıklamada, uçağın şehirdeki Olaya Herrera Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan sonra motor arızası yaşadığını ve iniş yapmak üzere havaalanına dönerken düştüğünü ifade etti.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kolombiya Sivil Havacılık yetkilileri, uçağın Wings Trade Support şirketine ait olduğunu ve özel seyahatler için kiralandığını aktararak, kazanın nedeninin havacılık uzmanları tarafından araştırıldığını belirtti.

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