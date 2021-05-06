Kolombiya'da neler oluyor? Halk meydanlarda, reform karşıtı protestolarda ölüler var

Kolombiya'da içerisinde ağır şartları barındıran vergi reformu yasasına karşı çıkan göstericilerin başlattığı protestolar sürüyor. Başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde yürüyerek şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına tepkilerini dile getirdiler.

GÖSTERİCİLER MÜDAHALE EDİLDİ

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde yaşamını yitirenler nedeniyle polisi protesto etti.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçiyordu ancak bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.

89 KİŞİ KAYBOLDU

Kolombiya Ombudsman Ofisi ise protestoların başlangıcından bu yana ülke geneli 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

DEVLET BAŞKANI DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Öten yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, başkanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

500 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

YASA TASARISINI GERİ ÇEKME KARARI ALDILAR

Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

GÖSTERİLER ŞİDDETLİ OLAYLARA SAHNE OLDU

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaynak: AA