Kolombiya’da polis okuluna saldırının detayları açıklandı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, polis okuluna düzenlenen bombalı saldırının failinin Jose Aldemar Rojas Rodrguez isimli şahsın olduğunu açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, polis okuluna düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü 54 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ivan Duque, saldırıyı José Aldemar Rojas Rodrguez isimli şahsın düzenlediğini duyurdu. Duque, saldırıda 80 kilo pentolitin kullandığını kaydetti.

Köpekler bombaları hissetti

Saldırganın polis okulunun önüne geldiği anda köpeklerin patlayıcıları hissetmesi üzerine durdurulmaya çalışıldığı açıklandı. Saldırgan, köpeklerin havlaması üzerine otomobili hızlıca polis okulunun yatakhane duvarına vurdu. Yetkililer, patlamanın cep telefonu ile mi, yoksa çarpmanın etkisiyle olduğunu anlamaya çalışıyor.

Polis okulunda öğrenciler silahsızdı

Duque yaptığı son açıklamada ise, "Gençlerin ve silahsız öğrencilerin bulunduğu bir akademik merkeze yapılan bu saldırı gençliğe, kamu gücüne ve tüm topluma karşıdır. Bu delice terör eylemi cezasız kalmayacak. Terörizme hiç boyun eğmedik, her zaman yendik. Saldıracağız, eğilmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA