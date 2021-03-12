Kolombiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kolombiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır.

Kolombiya'nın Başkenti?

“Bogotá” şehri Kolombiya'nın başkentidir.

Kolombiya'nın Para Birimi Nedir?

“Kolombiya Pesosu” Kolombiya'nın para birimidir.

Kolombiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Kolombiya'nın telefon alan kodu : + 57

Kolombiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Kolombiya

Kolombiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Bogotá

Kolombiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Colombia

Kolombiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Bogotá

Kolombiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Kolombiya'nın Bayrağı Nasıldır?