Kolombiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Kolombiya'nın Bayrağı Nasıldır?
Kolombiya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Kolombiya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Kolombiya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır.
Kolombiya'nın Başkenti?
“Bogotá” şehri Kolombiya'nın başkentidir.
Kolombiya'nın Para Birimi Nedir?
“Kolombiya Pesosu” Kolombiya'nın para birimidir.
Kolombiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Kolombiya'nın telefon alan kodu : + 57
Kolombiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Kolombiya
Kolombiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Bogotá
Kolombiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Colombia
Kolombiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Bogotá
Kolombiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca