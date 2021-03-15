Kolombiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kolombiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır.

Kolombiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kolombiya,50882891 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 29. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0065 olduğu görülmektedir.

Kolombiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 14000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Kolombiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Kolombiya'nın yüz ölçümü 1137759 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kolombiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 100210 km² Karasal Alan : 1038700 km²

Kolombiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu