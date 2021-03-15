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Kolombiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kolombiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kolombiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Kolombiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kolombiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kolombiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti, Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır.

Kolombiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Kolombiya,50882891 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 29. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0065 olduğu görülmektedir.

Kolombiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 14000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Kolombiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kolombiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kolombiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Kolombiya'nın yüz ölçümü 1137759 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Kolombiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 100210  km²    Karasal Alan : 1038700 km²

Kolombiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Kolombiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Kolombiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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